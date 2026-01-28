O hemşire görevden uzaklaştırıldı

Suriye ordusu, SDG/YPG'yi bulunduğu bölgelerden siliyor. Sahada terör örgütünün silinmesini hazmedemeyenler ise vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor.

Bazıları çeşitli akımlarla terör örgütüne destek veriyor ve vatandaşları da vermeye davet ediyor.

SAĞLIK PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Bu kapsamda da Kocaeli'de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAÇ ÖRME VİDEOSU ÇEKTİ

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak DEM'li vekillerin başlattığı saç örme akımı, bazı kişilerin katılımıyla sürdü.

Son olarak Kocaeli'de bir sağlık personeli, başlatılan akıma dahil oldu. Sağlık personeli, saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı, konunun yakından takip edildiği ifade edildi.

HEMŞİRE DÜN SABAH GÖZALTINA ALINDI

Hemşire İ.A.'nın, İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilmişti.

HEMŞİRE SERBEST KALDI

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen hemşire İ.A., savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

HEMŞİRE AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan ve görevden uzaklaştırıldığını söyleyen hemşire, "Şahsıma küfreden herkese hakaret davası açacağım. Gelen tazminatı da sokak köpeklerine bağışlayacağım." dedi.