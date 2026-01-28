Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşirken, gözaltına alınan çok sayıda ismin uyuşturucu testi de pozitif çıkmıştı.Soruşturmaya devam eden savcılık itirafçı ifadeleri üzerinden yeni operasyonlara hazırlanırken, Boğaz'da kiraladığı yalıda uyuşturucu ve grup cinsel ilişki içerikli partiler verdiği ifade edilen ve firari olan Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği partilere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre, Atilla Aydın isimli uyuşturucu partilerinin barmeni, cezaevinden kendi talebiyle savcılığa ifade verdi.

20 ismi tek tek sıraladı

Şüpheli Aydın ifadesinde çok sayıda ünlü isim ve iş insanının partilere katıldığını iddia ederek şu isimleri saydı:

Merve Taşkın

Burak Ateş

Şevval Şahin

Buse İskenderoğlu

Lerna Elmas

Şeyma Subaşı

Eliz Sakuçoğlu

Özge Ertöz

İrem Aksaç

Mehmet Can Çelik

Mert Ayaydın

Murat Han Günal

Cengiz Can Atasoy

Yusuf Tekin

Süreyya Arioba

Asil Mert Çadırcı

Burak Altındağ

Ege Mutaf

Sandıra Alazoğlu

Suranaz Şahin

"Telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık"

Aydın, partilerde telefonların kilitli dolaplara konulduğunu ve katı kurallar bulunduğunu söyledi: "Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe çağrılmazdı."

"Her yerde kokain kalıntıları vardı"

Şüpheli Aydın, uyuşturucu kullanımına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı: "Yerlerde rulo paralar vardı. Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler olurdu. Tuvaletlerde musluk kenarlarında kokain kalıntıları bulunurdu. Evin her yerinde uyuşturucu kullanan kişiler görürdük. Parti sonunda temizlik yaptığımızda tabak ve bardaklarda yoğun uyuşturucu kalıntıları vardı."

"Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum"

Şüpheli Atilla Aydın ifadesinde şu beyanlarda bulundu: "Mesleğim barmenliktir. Evinde, otelinde parti ve organizasyon düzenleyen yerlere giderek geçimimi sağlarım. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bu maddeyi Kasım Garipoğlu'nun evinde parti düzenlenirken kullandım."Şüpheli, uyuşturucu kullanımına ilişkin pişmanlık belirtti: "Uyuşturucuyu bu partilerde ayakta kalabilmek için kullandım. Bundan dolayı derin pişmanlık içerisindeyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."