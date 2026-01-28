Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 14:31, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 14:48
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.