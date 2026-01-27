Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ahilik Kültürü Dijital Çağa Taşındı: Ahi Şehir Platformu ile Gençlere İş, Firmalara Tanıtım Fırsatı!

Kırşehirliler Vakfı, asırlık Ahilik değerlerini teknolojiyle buluşturan Ahi Şehir Platformu'nu tanıttı. Gençlerin istihdam sorununa dijital çözüm sunan platform, aynı zamanda firmalar için küresel bir vitrin olmayı hedefliyor...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 14:45, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 14:56
Kırşehir Kültür Eğitim Araştırma ve Sosyal Dayanışma Vakfı (Kırşehirliler Vakfı), vizyoner projesi Ahi Şehir Platformu'nu kamuoyuna duyurdu. Vakfın genel merkezinde düzenlenen basın kahvaltısında, platformun teknik altyapısı ve iş dünyası ile gençler arasında nasıl bir köprü kuracağı detaylandırıldı.

Ahi Şehri Platformu Basına Tanıtıldı

Kırşehir Kültür Eğitim Araştırma ve Sosyal Dayanışma Vakfı (Kırşehirliler Vakfı), vizyoner projesi Ahi Şehir Platformu'nu kamuoyuna duyurdu. Vakfın genel merkezinde düzenlenen basın kahvaltısında, platformun teknik altyapısı ve iş dünyası ile gençler arasında nasıl bir köprü kuracağı detaylandırıldı.

Toplantıya; Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, Kırşehirliler Vakfı Başkan Vekili Mustafa Düger, Kırşehirliler Vakfı Başkan Vekili Mahbup Torun, Kırşehirliler Vakfı Başkan Vekili İrfan İlhan. Kırşehirliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tıraş, Kırşehirliler Vakfı Koordinatörü Alperen Dağlı, Kırşehirliler Vakfı Yönetimin Kurulu Üyesi Erdem Saydam, Kırşehirliler Vakfı Basın ve Yayın Koordinatörü Erdem Yeşer, Kırşehirliler Vakfı Koordinatörü Kemal Burak Gökbulut ve çok sayıda basın mensupları katıldı.

Tuncay Tekay: "Hedefimiz Gençlere Yeni Kapılar Açmak"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay, vakfın eğitim ve dayanışma odaklı çalışmalarına vurgu yaptı. Tekay, şu ana kadar 252 üniversite öğrencisine burs sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün sivil toplum kuruluşlarına başvuran yüzlerce gencimiz özgeçmiş bırakarak referans talep ediyor. Bu ihtiyacın bireysel çabalarla değil, sistemli ve sürdürülebilir bir dijital çözümle aşılması gerektiğini gördük. Ahi Şehir, yalnızca bir iş bulma portalı değil; güven, emek ve dayanışma değerlerimizi dijital çağa taşıyan dev bir ağdır."

Firmalar İçin Ücretsiz Dijital Vitrin ve Markalaşma

Ahi Şehir Platformu, işletmelere kendi profillerini yönetme ve ürünlerini uluslararası alanda tanıtma imkanı sunuyor. Platformun öne çıkan özellikleri şunlar:

Doğrudan İletişim: Firmalar iş ilanlarını bizzat açıp, başvuru süreçlerini kendi yönetimlerinde yürütebiliyor.

Küresel Görünürlük: Türkiye genelindeki ve yurt dışındaki firmalar platforma kayıt olabiliyor.

Şeffaf ve Güvenli Köprü: İş dünyası ile genç yetenekler arasında doğrudan ve güvenli bir bağ kuruluyor.

30 Dilde Tanıtım ve Google'da Üst Sıralar

Platformun teknik altyapısını geliştiren Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kemal Burak Gökbulut, projenin dijital vizyonuna dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Gökbulut, platformun sadece bir listeleme sitesi olmadığını, firmalara dijital bir kimlik kazandırdığını belirtti.

Hedef 1000 Firma ve Dış Ticaret Entegrasyonu Gökbulut, platformun gelecek hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Hedefimiz ilk etapta 1000 firmaya ulaşmak. Platformumuz şu an tamamen ücretsizdir. Bir ürün arandığında Google'da ilk sıralarda çıkmayı hedefleyen bir SEO altyapısına sahibiz. İlerleyen süreçte sistem, yurt dışından gelen talepleri 30 farklı dilde firma tekliflerine dönüştürerek dış ticaret olanaklarını da entegre edecek."

Ahilik Ruhu Dijital Dünyada Yaşıyor

Tanıtım toplantısında, platformun marka oluşum süreci ve teknik geliştirme aşamalarında emeği geçen Ramazan Aslan, Mustafa Düger, Mahbup Torun ve İrfan İlhan gibi isimlere teşekkür edildi. Proje, "Alın terinin yükseldiği bir şehir" mottosuyla, dürüstlük ve helal kazanç esaslı Ahilik kültürünü modern ticaretle harmanlamaya devam edecek.

