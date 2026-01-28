40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
iPhone 18'de fiyat sürprizi olabilir

Akıllı telefon sektöründe bellek fiyatları hızla yükselirken, Apple'ın iPhone 18 serisinde fiyatları sabit tutmak için tedarik anlaşmaları, ölçek avantajı ve hizmet gelirlerini kullanabileceği öne sürülüyor.

Haber Giriş : 28 Ocak 2026 15:20, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 15:21
2026'nın ilk ayı biterken akıllı telefon pazarında yeni bir fiyat artışı dalgası endişesi büyüyor. Bilgisayar sektöründe perakende fiyatlarını zaten etkileyen bellek krizi, artık telefonlara da yansımaya başladı. Xiaomi 17 Ultra'daki fiyat artışı bunun ilk örneklerinden biri olurken, Samsung'un da sırada olduğu konuşuluyor. Buna karşın Apple'ın iPhone 18 serisinde bu trendi kırabileceği iddia ediliyor.

Yüzde 80'in üzerinde artırıyor

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, TrendForce raporuna yanıt vererek bellek tarafındaki baskıyı değerlendirdi. Rapora göre Samsung ve SK Hynix, iPhone'larda kullanılan LPDDR belleklerin fiyatlarını önceki çeyreğe kıyasla yüzde 80'in üzerinde artırıyor. Orta 2025'ten bu yana daralan arz, Apple gibi devleri bile etkiler hale gelmiş durumda.

Uzun vadeli anlaşmalar yetmeyebilir

Apple normalde iPhone'lar için uzun vadeli bellek tedarik anlaşmaları yaparak maliyetleri kontrol altında tutuyor. Ancak yapay zeka odaklı şirketlerin artan talebi, bu stratejiyi zorluyor. TrendForce, Apple'ın 2026'nın ilk yarısı için müzakereleri erken tamamlamak zorunda kaldığını, yılın ikinci yarısında ise bellek fiyatlarının daha da yükselebileceğini belirtiyor. Kuo da 2026'nın ilk çeyreğinde LPDDR fiyat artışlarını "duyduklarıyla örtüşen" bir tablo olarak doğruluyor.

Fiyatlar neden artmayabilir?

Kuo'ya göre artan bileşen maliyetleri, iPhone 18 fiyatlarına otomatik zam anlamına gelmeyebilir. Apple'ın en büyük avantajı, dünya çapındaki en büyük bellek tedarikçileriyle standart fiyat üzerinden büyük hacimli anlaşmalar yapabilmesi. Bu sayede birim maliyetleri görece sınırlayabiliyor. Ayrıca şirket, marjlar üzerindeki baskıyı tüketiciye yansıtmamak isteyebilir.

Donanımdan feragat edilen kar

Analist, Apple'ın iPhone 18'de fiyatları sabit tutarak rakip amiral gemilerinin altına inebileceğini ve bu yolla pazar payını artırmayı hedefleyebileceğini öne sürüyor. Donanımdan feragat edilen karın ise App Store, abonelikler ve diğer hizmet gelirleriyle telafi edilmesi mümkün.

Görünen o ki Apple, iPhone 18 fiyatlarını yükseltmemek için elindeki tüm kozları kullanacak. Uzun vadeli tedarik anlaşmaları, yüksek sipariş hacmi ve zamanında tedarik. Ancak özellikle yüksek bellek ve depolama seçeneklerinde fiyat artışı ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. 2026'ya girerken iPhone fiyatları, sektörün en yakından izlenen başlıklarından biri olmaya devam edecek.

