40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Adli Olaylar

At kesim operasyonu! Otoyol kenarına atılan kemikler suç ağını ortaya çıkardı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyol yan yolunda bulunan hayvan kemiklerinin ardından başlatılan teknik takip, yasa dışı at kesimini gün yüzüne çıkardı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 at ele geçirilirken, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 15:34, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 16:09
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyolun kenarına atılan hayvan kemiklerinin izini süren jandarma ekipleri, at kesimi yaptığı değerlendirilen şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda kesilmek üzere bekletilen 5 at koruma altına alınırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkisinde geçmiş yıllarda ve son dönemde çevreye bırakılan hayvan kemikleri üzerine İl Jandarma Komutanlığı bölgede teknik ve fiziki takip başlattı. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından sürdürülen teknik çalışmalar neticesinde, 26 Ocak tarihinde üstü kapalı bir kamyonetle bölgeye gelen şahısların, at ve eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana bıraktığı tespit edildi. Ekiplerce incelenen kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda, şüpheli şahısların C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve kesim işlerinde kullandıkları değerlendirilen ahırda yapılan aramalarda, kesilmek üzere bekletilen 5 adet at bulundu. Ele geçirilen atlar, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.T. ve H.T. isimli şahıslar hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

