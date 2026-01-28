40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL

Avcılar'da bir galericinin kurumsal bir siteden aldığı 2016 model aracın airbaglari 2019 model çıktı. Olay, galericinin aldığı aracı satarken ekspertiz yaptırmasıyla ortaya çıktı. Şehir dışından aracı almaya gelen vatandaşa 10 bin TL yol ücreti ve 10 bin TL işlem ücreti ödeyen galerici, aracın 100-150 bin TL arasında değer kaybı yaşadığını, zarara uğradığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 15:52, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 17:11
Yazdır

İstanbul Avcılar'da galericilik yapan Erhan Kızılduman, geçtiğimiz günlerde arabam.com üzerinden ihale usulü ile bir araç aldı. İlan bilgilerini detaylı olarak inceleyen Kızılduman, birkaç parça boya ve benzeri hasarlar olduğunu, bunun dışında ise herhangi önemli bir kusuru olmadığını, bu nedenle aracı aldığını belirtti. Aradan geçen birkaç günün ardından Kırşehir'den araç için müşteri geldiğinde ekspertiz sırasında araç 2016 model olmasına rağmen airbaglerinin 2019 model olduğu tespit edilirken, müşterisi aracı almaktan vazgeçti. 10 bin TL yol ücreti, 10 bin TL de ekspertiz ücreti ödeyerek alıcının zararını karşılayan Kızılduman, aracın kusurlu olarak satılacağını, bu nedenle yaklaşık 100-150 bin TL değer kaybı nedeniyle zarar yaşadığını belirtti. Kızılduman hakkını mahkemede arayacağını belirtti.

"Araç 2016 model, airbag ise 2019 model"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan galerici Erhan Kızılduman, "Kurumsal, büyük, herkesin bildiği bir firmadan ihale usulü ile araç aldım. Ben galericiyim, site güvenilir olduğu için araçları görmeden alıyoruz. Aracı tezgahıma koydum, 20 gün sonra bir müşteri geldi ve ekspertize gittik. Burada aracın airbaglerinin değişen olduğunu gördük. Aracın 2016 model, airbaglerin ise 2019 model olduğu söylendi. Durum böyle olunca müşteri de haklı olarak almaktan vazgeçti. 10 bin TL yol masrafları, 10 bin TL de ekspertiz ücreti olmak üzere 20 bin TL ilk etapta zarara girdim. Bir de bunun dışında aracımın 100-150 bin TL gibi bir değer kaybı oldu, bir de buradan zarara uğradım" dedi.

"150 bin TL'ye kadar bir değer kaybı var"

Aracın kusurlu olduğunu fark eden eksper ustası Şaban Çınar, "Bugün kapsamlı ekspertiz yapılmak için getirildi araç. İşlemlere başladığımızda bir detay fark ettik. Aracın direksiyon ve yolcu airbaglerinin 2019 yılına ait olduğu tespit edildi. Araç ise 2016 model olduğu için airbaglerin değişmiş olduğunu belirttik ve alıcıyla satıcı arasında anlaşma bozuldu. Yaşanan mağduriyet sonrasında galerici arkadaşımızın 150 bin TL'ye kadar bir değer kaybı nedeniyle zararı oldu. Bunun dışında da 20 bin TL kadar masraf ve işlem ücreti ödedi. Her iki taraf da mağduriyet yaşamış oldu" diyerek süreci anlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber