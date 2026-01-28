40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
'Deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler elden çıkarıldı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Türkiye'nin aynı anda onlarca gemi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, savunma sanayii planlamalarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun vadeli ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

Haber Giriş : 28 Ocak 2026 16:16, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 16:38
'Deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler elden çıkarıldı' iddiasına yalanlama

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Savunma sanayiinde stratejik planlama vurgusu

Açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki en büyük ve en yetkin donanmalardan birine sahip olduğu, aynı anda çok sayıda gemiyi tasarlayıp üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Savunma sanayii üretim ve ihracat planlamalarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat etkinliği, caydırıcılığı ve uzun vadeli ihtiyaçları esas alınarak stratejik bir anlayışla yürütüldüğü kaydedildi.

Yerli ve milli üretim oranı yüzde 80'in üzerinde

Türkiye'nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeyle yerli ve milli üretim oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, ülkenin ithal eden değil, ihraç eden bir konuma ulaştığı vurgulandı.

Askeri gemi ihracatı dikkat çekti

DMM açıklamasında, bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye yaklaşık 150 askeri gemi ihracatı gerçekleştirildiği belirtilerek, Türkiye'nin deniz platformları alanında küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi haline geldiği ifade edildi.

Kamuoyuna uyarı

Açıklamanın sonunda, kamuoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayii hedeflerine yönelik manipülatif ve yanıltıcı söylemlere itibar etmemesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

