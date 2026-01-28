40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 'haberlere erişim engeli' reddi

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık (33), kişilik haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nden görüntü ve haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti. Hakim, talebi, 'Talep edenin adli sürece konu olan fiilleri, kamusal alanda cereyan etmiş olup, bu bilgilerin paylaşılması kişilik haklarına saldırı değil, basın özgürlüğünün bir gereğidir' gerekçesiyle reddetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 16:34, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 17:02
Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeği Deniz Esin Bozoklar'a (5) şiddet uygulayan ve bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Bağrıyanık, avukatları aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, bebeğe şiddet anlarının görüntülerine, görüntüler üzerine yapılan haberlere ve sanal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Hazel Dırık Bağrıyanık, talebinin gerekçesinde ise olayın 5 yıl önce meydana geldiğini ve bu nedenle haber değeri olmadığını, adının açıkça yazılıp yüzünün gösterilerek lekelenmeme hakkı ve kişilik haklarının ihlal edildiğini, hakaret ve tehdit aldığını, paylaşımların ise onur ve şerefini tahkir etmek amacıyla yapıldığını belirtti.

'TOPLUMUN BİLGİ EDİNME HAKKI, BİREYİN UNUTULMA HAKKINDAN ÜSTÜNDÜR'

Talebi değerlendiren hakim, Hazel Dırık Bağrıyanık'a yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımların kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle paylaşımlara erişim engeli getirilmesine karar verirken, haberlere ve görüntülere erişim engeli getirilmesi talebini ise reddetti. Hakim, haberlere konu olan olayın, güvenlik kamerası görüntülerince desteklendiğini belirterek ret gerekçesini şöyle açıkladı:

"Söz konusu haber içeriklerinin kaldırılması talebi yerinde görülmemiş olup, haberlere konu olan olay, savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet eylemini içermektedir. Toplumun, kamu hizmeti veren sağlık kuruluşlarında meydana gelen ve kamu güvenliğini ilgilendiren bu tür ağır vakalar hakkında bilgi edinme hakkı, bireyin unutulma hakkından üstündür. İlgili olay güvenlik kamerası kayıtları ile desteklenmiş ve talep edenin Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanması ile sonuçlanmış somut bir olaya dayanmaktadır. Anayasa'nın 26'ncı ve 28'inci maddeleri uyarınca basın, kamuoyunu ilgilendiren olayları aktarma özgürlüğüne sahiptir. Talep edenin adli sürece konu olan fiilleri, kamusal alanda cereyan etmiş olup, bu bilgilerin paylaşılması kişilik haklarına saldırı değil, basın özgürlüğünün bir gereğidir. Talep edenin kişilik hakları ile toplumun bilgi alma özgürlüğü arasında yapılan denge testinde; olayın vahameti, mağdurun bebek olması ve kamu güvenliği unsurları nedeniyle toplumun bilgi alma hakkının ağır bastığı saptanmıştır. Bu nedenle haberlere konu URL içeriklerinin kaldırılması talebinin reddine karar verilmiştir."

