KVKK Başkanı Bilir: Yapay zeka ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç var

Bilir, KVKK ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) işbirliğiyle KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla "Kamuda Yapay Zeka Kullanımı ve Kişisel Verilerin Korunması" konulu panele katıldı.

Faruk Bilir, Türkiye'nin kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılan uluslararası sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Amaçlarının Türkiye'de kişisel veriyi korumayı bir kültür haline getirmek olduğunu ifade eden Bilir, "Kişisel verilerin korunması kişinin bizatihi kendisinin korunmasıdır. Kişisel veriler, kişiye ait değerlerdir. Biz insanı koruyoruz insana hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Veri korumanın aynı zamanda mahremiyet kavramıyla da ilişkilendirildiğinin altını çizen Bilir, şöyle devam etti:

"Biz hiç olmadığı kadar mahremiyet kavramına muhtacız ve önem vermek zorundayız. Amaç, teknolojiye karşı korumak değil amaç teknolojiyle birlikte verilerin de insanın da korunmasıdır. Sevdiğim bir soru var 'Biz mi verilerimizi yöneteceğiz yoksa veriler mi bizi yönetecek?' Aslında sorusunun cevabı basit, biz verilerimizi yöneteceğiz. Kontrol her zaman bizde olmalı. Günümüzde bizim gibi kurumlara ihtiyaç var."

Genel kapsayıcı kararlar alarak kişisel verileri korumayı amaçladıklarını anlatan Bilir, "En son aldığımız kararda, 'Konaklama hizmeti veren sektörlerde kimlik fotokopisi alınmasın' diyoruz. Kimlik fotokopilerinde o işletmenin işleyeceği verilerden daha fazla veriler var. Eski nüfus cüzdanlarımızı düşündüğümüz zaman kan grubumuz, medeni halimiz bir konaklama tesisinin bunları bilmesine gerek yok." şeklinde konuştu.

- "Artık veriler belli şartlar ve ilkeler çerçevesinde işlenecektir"

Prof. Dr. Bilir, veri işlemenin yapay zekayla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gerektiği zaman bu verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarılması gerekiyor. Bizim kanunumuz işlemeye de aktarmaya da yasak getirmiyor. Sadece söylediği iki husus var. 'Veriler belli ilkeler ve belli şartlar altında işlenecektir' diyor. Bu kanun bu düzenleme Türkiye'de veri işlemeye bir disiplin getirmiştir. Artık veriler gelişigüzel ve keyfi olarak değil, belli şartlar ve ilkeler çerçevesinde işlenecektir. Aslında bu kanun insana verilen değerin göstergesidir. Olay yapay zekayla da yakından ilgilidir. "

Yapay zekanın önemli bir kısmının kişisel verilere dayandığını kaydeden Bilir, "Türkiye'de yakın gelecekte yapay zekaya ilişkin bir kanuni düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Sonuçta yapay zeka da bir kişisel veri işlemedir. 6698 sayılı Kanun bütün veri işlemelerinde olduğu gibi bu yapay zeka algoritmalarındaki veri işlemeyi de düzenlemektedir." şeklinde konuştu

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise veri güvenliğinin üç boyutta ele alındığını kaydederek bunların mahremiyet, bütünlük ve veriye ulaşılabilirlik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin milli uydularına dikkati çeken Atalay, "TÜRKSAT 6/A tamamen Türk mühendisler tarafından yapılmış yerli ve milli uydumuzdur. Bununla gurur duyuyoruz, bunu yapabilen 11 ülkeden biriyiz. Dolayısıyla kendi uydusunu yapabilen ülke kendi yapay zeka araçlarını da geliştirebilir." dedi.

Atalay, Türkiye'nin dünyadaki en gelişmiş e-devlet hizmetleri sistemine sahip olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"68 milyon kullanıcısı var. Türkiye'deki belli yaşın altını ve üstünü çıkarısanız yani internet okur yazarlığına sahip nüfusun tamamını kapsıyor diyebiliriz e-devlet sistemimiz. Üzerinde 1100 kamu kurumunun 9 bin civarında hizmeti var. Anlık olarak ortalama 350 bin kişi dünyanın her yerinden bu sistemi kullanıyor. 2025'te e-devlet üzerinden 11 milyar işlem yapılmış. Böyle bir platformu yapay zeka araçlarıyla akıllı hale getirmek istiyoruz."

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da kişisel verilerin korunmasının yalnızca hukuki değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.