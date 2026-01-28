'Suriye'de çekildi' denilen YPG'li İHA görüntülerine DMM'den açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan ve YPG'li teröristlere ait olduğu öne sürülen İHA görüntülerinin Suriye ile ilgisinin bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, görüntülerin Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında kayda alındığı vurgulanırken, paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya ve terör unsurlarını masumlaştırmaya yönelik olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye'de YPG'li teröristlere ait İHA'nın, çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddiasının dezenformasyon olduğunu bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar, dezenformasyon içermektedir. Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir."