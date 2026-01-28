Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!

Türkiye'nin ekonomi ajandası, şubatta ihracat ve enflasyon rakamları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu'nda vereceği mesajlar nedeniyle yoğunlaşacak.

Türkiye ekonomisi ocak ayının son günlerinde ve yılın ikinci ayında yoğun veri gündemine sahne olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini 29 Ocak'ta duyuracak. Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca Kurum aynı gün ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

TÜİK geçen yılın son çeyreğine yönelik turizm istatistiklerini 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 24,2 milyar doları aşmıştı.

- Gözler enflasyon ve dış ticaret verilerinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Şubat'ta İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda ocak ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Türkiye'nin ihracatı aylık ve yıllık olarak Aralık 2025'te 26,4 milyar dolar ve geçen yılın tamamında 273,4 milyar dolarla rekora imza atmıştı.

TÜİK, 3 Şubat'ta ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. TÜFE, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin 2025 itibarıyla nüfusu "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" ile 6 Şubat'ta belli olacak. Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bini geçmişti.

Finansal yatırım araçlarının ocak ayına ilişkin reel getiri oranları 9 Şubat'ta açıklanacak.

- Bazı sektörlerde Aralık 2025 dönemi verileri açıklanacak

TÜİK, şubatta bazı verilerin geçen aya ilişkin istatistiklerini açıklayacak. Böylece ilgili sektörlerdeki 2025'in son verileri de belli olacak.

TÜİK, 10 Şubat'ta Aralık 2025'e ilişkin inşaat maliyet, sanayi üretim endeksleri ile 2025'e yönelik hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak. Sanayi üretim endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstermişti.

Öte yandan kurum, geçen yılın son ayına ilişkin dış ticaret endekslerini 12 Şubat'ta, kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimleri ile ücretli çalışan istatistiklerini de 13 Şubat'ta açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini 16 Şubat Pazartesi günü ilan edecek.

TÜİK, geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ise 18 Şubat'ta duyuracak.

Kurum 19 Şubat'ta gelecek aya yönelik tüketici güven endeksi ile ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini paylaşacak.

Ayrıca geçen yılın son çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleri de 27 Şubat'ta belli olacak.

- Yılın ilk Enflasyon Raporu bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Fatih Karahan, 12 Şubat'ta yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.

Karahan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Şubat'ta duyuracak.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla küresel boyutta etki oluşturan gümrük tarifeleri tartışmalarının şubatta da devam etmesi öngörülüyor.

Ramazan ayının şubatta başlaması nedeniyle ilgili bakanlıkların gıda ve fiyat denetimlerinin artarak sürmesi bekleniyor.