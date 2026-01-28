Camide çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Balıkesir'in Karesi ilçesinde camide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 21:28, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 21:29
Yeniköy Mahallesi'ndeki bir camide Hamdi M. (79) ve Ş.F. (39) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ş.F, Hamdi M'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hamdi M, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Ş.F. jandarma ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.