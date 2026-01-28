FED faiz kararı sonrasında altın yine yükseldi
FED faiz kararı sonrasında altın yine yükseldi
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
657 sayılı Kanunda değişiklikler içeren torba kanun R.G.'de yayımlandı
657 sayılı Kanunda değişiklikler içeren torba kanun R.G.'de yayımlandı
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir ilimizin daha hızlı trene kavuşacağı söyledi. Uraloğlu, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattına değindi bu hattın yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 22:08, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 23:40
Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy Çevre Yolu'nun açılışında, Aksaray'ın merkezi konumu, doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişim noktası olması nedeniyle Ortaköy ilçesinin stratejik geçiş noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2002'de sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını, 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın büyük gururunu yaşadıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Aksaray, İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişiminde yer alan merkezi konumuyla, bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik bir ulaşım koridoru olma yolunda ilerliyor. Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi önemli merkezlere olan bağlantıları sayesinde bölgenin lojistik ve ticari hareketliliğinde önemli bir merkezdir. Bu nedenle bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip şehrimizin, özellikle Ankara-Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri de Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak, yüksek standartlı bir çevre yoluydu. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ilk etapta 12 kilometre uzunluğundaki Ortaköy Çevre Yolu ile çevre yolunun giriş ve çıkışında yer alan 6,2 kilometre olmak üzere toplam 18,2 kilometrelik yol kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini 10 dakikaya düşürdük. Açılan çevre yoluyla, zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 1961 ton azaltarak Aksaray'ın eşsiz güzellikteki doğasının korunmasına önemli katkı sunacağız."

- "Aksaraylıların demir yolu beklentisini ve özlemini biliyorum"

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den bu yana Aksaray'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 46 milyar 129 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

17 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 325 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ankara-Niğde Otoyolu ile Aksaray'ı hem otoyol konforuyla tanıştırdık hem de Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğundaki kesintisiz otoyol bağlantısına entegre ederek lojistik ağının gücüne güç kattık. Ankara-Niğde Otoyolumuzu açıldığı tarihten bu yana da yaklaşık 39 milyon araç kullandı. Aksaraylıların demir yolu beklentisini ve özlemini biliyorum. İhale çalışmalarını sürdürdüğümüz Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattımızın toplam uzunluğu 192 kilometre. Bu hattın ilk etabı kapsamında, 86 kilometrelik Ulukışla-Yenice kesiminin 51 kilometresinin yapım ihalesini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik. Şimdi ise kalan 141 kilometrelik kısmın yapım ihalelerini de geçtiğimiz 2 gün içinde iki ayrı kesim halinde gerçekleştirdik. Böylece Aksaray'ımızın hızlı tren ağındaki stratejik konumu daha da güçlenecek. Bu hattımız, yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Yapılan duanın ardından Uraloğlu ile Aksaray Valisi Murat Duru, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer kurdele keserek yolun açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, açılan yolda makam aracıyla test sürüşü yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber