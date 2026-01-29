FED faiz kararı sonrasında altın yine yükseldi
FED faiz kararı sonrasında altın yine yükseldi
657 sayılı Kanunda değişiklikler içeren torba kanun R.G.'de yayımlandı
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
29 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

29 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

29 Ocak 2026 00:00
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda düzenlecek Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"ne katılacak. Panele, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ekonomik güven endeksini, Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bükreş/23.00)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 25. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçında; E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bourges/22.00)

5- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Medicana, Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/23.00)

6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

7- FIBA 2026 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi, Turkcell BGM'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

