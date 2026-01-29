10 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
HSK Başkanlığınca 26 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının görev yerlerini belirleyen 138 sayılı atama kararnamesi yürürlüğe girdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 00:07, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 00:11
ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 26.01.2026 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
Karar Tarihi ve Numarası: 26.01.2026 - 138
Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları