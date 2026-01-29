10 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 26.01.2026 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

Karar Tarihi ve Numarası: 26.01.2026 - 138

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları