FED faiz kararı sonrasında altın yine yükseldi

Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5-3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı sonrasında altın fiyatı yükseldi. Altının onsu konuşma sonrasında 5 bin 280 dolardan 5 bin 392 dolara yükseldi

Haber Giriş : 29 Ocak 2026 00:11, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 00:18
Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5-3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. Piyasalar ise Powell'ın konuşmasına odaklandı. Başkan Powell magazinsel açıklamalardan uzak bir toplantı gerçekleştirdi. Cook davasının Fed tarihinde en önemli davalardan biri olduğuna dikkat çekti ancak daha fazlayorumda bulunmadı. Ayrıca mayıs ayında görevini bitirmesinin ardından Fed üyeliğine devam edip etmeyeceğine dair de sürpriz bir açıklama yapmadı

Merakla beklenen Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından satır başları:

Gümrük tarifelerinin mal fiyatları üzerindeki etkisi hariç tutulduğunda, çekirdek PCE enflasyonu yüzde 2'nin yalnızca biraz üzerinde seyrediyor.
Enflasyondaki sapmanın büyük bölümü talepten değil, tarifelerden kaynaklanıyor.
Tarifelerin tek seferlik bir fiyat artışı yaratması muhtemel.
Yeni bir tarife gelmezse bu yıl içinde tarifelerin mal fiyatları
üzerindeki etkisinin zirve yapıp ardından gerilemesini bekliyoruz.
Eğer bu tabloyu görürsek, bunun para politikasının gevşetilebileceğine işaret edeceğini söyleyebiliriz.
İşgücü piyasasında istikrar sinyallerini abartmamak gerekir
Cook davası, Fed tarihindeki belki de en önemli dava
Geçen yıl yapılan faiz indirimleri, Fed'in hedeflerini desteklemek açısından politika duruşunu uygun seviyede bıraktı.
Hükümetin kapanmasının etkilerinin bu çeyrekte tersine dönmesi bekleniyor.
İlave faiz ayarlamalarının kapsamını ve zamanlamasını belirlemek için iyi bir konumdayız.
Para politikası önceden belirlenmiş bir patikada ilerlemiyor.
ABD'nin borç yükü sürdürülemez bir patikada ilerliyor.7
Bir sonraki Fed Başkanına siyasetten uzak durmasını tavsiye ederim.
Başka bir deyişle, başkanlık seçimlerinden iki ay önce 50 baz puanlık faiz indirimi yapılmamalı.
Kıymetli metallerin yükselişinden güçlü bir makroekonomik mesaj çıkarmıyoruz.
Enflasyonu yakından izlememiz gerekiyor.
diyerek basın toplantısını bitirdi.

PİYASALAR YANGIN YERİ

Faiz kararı açıklanmadan önce altının onsu 5 bin 280 dolarda iken faiz kararı açıklandıktan sonra 5 bin 277 dolarda seyrediyor. Powell'ın konuşmasının ardından ise altının onsu tarihinin en yüksek seviyesi olan 5 bin 391 doları test etti. TSİ 23.55 itibarıyla 5 bin 392 dolarda bulunuyor. Altının ons fiyatı saat 00:15'te 5390 doların altına geriledi.

Powell'ın açıklamalarının ardında ABD borsasında endeksler pozitife döndü.

Dolar endeksi yukarı yönlü bir hareketle 96,61 seviyelerinde seyrediyor. Powell'ın konuşmaya başlamasının ardından dolar endeksi yatay seyretti.

FED TRUMP'IN TEHDİTLERİNE RAĞMEN FAİZİ SABİT TUTTU

Karara ilişkin yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin "sağlam bir hızda genişlediği", işsizlik oranının ise "istikrara işaret eden bazı belirtiler" gösterdiğine dikkat çekildi.

Fed, Trump'ın yoğun faiz indirimi çağrılarına rağmen politika faizini değiştirmedi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısında 12 üyenin 10'u faizin sabit tutulması yönünde oy kullandı. Karara karşı çıkan iki isim ise dikkat çekti. Trump'ın etkisiyle öne çıkan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ile Başkan Jerome Powell'ın yerine geçebileceği konuşulan Christopher Waller, politika faizinde 25 baz puanlık indirim yapılmasını savundu.

İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam, geçen yılın aralık ayında 50 bin kişi artarak piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti. Bu tabloyla birlikte 2025 yılı genelinde istihdam artışı 584 bin kişi olarak hesaplandı. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

