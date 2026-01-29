Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, özellikle bazı basın yayın organlarında yer alan ve TBMM Dışişleri Komisyonu ile Dışişleri Bakanlığı arasında sorun yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, "Dış menşeli bir medya kuruluşunun haberi kaynak gösterilerek özellikle bazı çevrelere ait basın yayın organlarında yer verilen TBMM Dışişleri Komisyonumuz ile Dışişleri Bakanlığı arasında yaşandığı iddia edilen haberlere kesinlikle itibar edilmemelidir" dedi.

Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı;

Dışişleri Bakanımız, ilgili Bakan Yardımcılarımız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Komisyonumuza her zaman çok kıymetli katkılar vermektedirler.

KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM

Muhalefet dahil bütün Komisyonumuz her fırsatta kendilerine takdir ve teşekkürlerini iletmiştir. Küresel ve bölgesel alanda çok kritik günlerden geçerken, Komisyonumuzda samimi çalışma ortamında yaşanan diyalogların bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılarak haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum...

Dışişleri Bakanımız ile ilişkimiz sadece mesai arkadaşlığı ile sınırlı değil, kadim bir dostluğa dayanır. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz. Farklı beklentiler içerisinde olanlara sesleniyorum:

"BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ!"