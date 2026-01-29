Kimyasal kaplama fabrikasında yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kimyasal yüzey kaplama ürünleri üreten fabrikadaki alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Fabrikadaki kimyasal madde yoğunluğu nedeniyle güçlükle çalışan itfaiye ekipleri, sabaha karşı alevleri kontrol altına aldı. Fabrikadaki söndürme çalışmaları devam ediyor.