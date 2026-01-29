Herkese bedava uyuşturucu ikramı! Kim bu ünlülerin torbacısı

Eğlence mekanlarından İBB'deki vurgun timinin özel jet partilerine kadar uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ünün itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Savcılığa dilekçeyle itirafçı olmak için başvuruda bulunanlar arasında uyuşturucu ve fuhuşun merkezlerinden biri olan Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak, "Cihanna" olarak bilinen magazin yazarı Cihan Şensözlü, İBB'deki vurgundan elde ettikleri milyarlık gelirlerle kiraladıkları özel jetle yurtdışında kumar ve fuhuş partileri veren İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör'ün olduğu öğrenildi.

Bu isimlerin dilekçelerinde "Bildiklerimizi tüm içtenliğimizle anlatmak istiyoruz. Bize bir fırsat verin" dediği kaydedildi. Bu isimlerden bir tanesi de yalısı ve yatında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın oldu. Aydın, yalıda geçtiğimiz kasım ayında 48 saatten fazla süren uyuşturucu partisini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye ilk etapta uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek başlayan Aydın, "Ben uyuşturucu maddeyi Kasım Garipoğlu'nun evinde parti düzenlenirken kullandım.

Kasım Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenler. Yaklaşık 2 yıllık süreçte 20 kez ben bu kişilerin partilerinde barmenlik yaptım. Bu partilerde uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım" dedi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Partilerde yaşananların içeriğini anlatan Aydın, "Yeniköy'deki yalısında, lacivert teknesinde uyuşturucu kullanılan partiler düzenlerlerdi" diyerek cep telefonunda bu partilerin yapıldığı yerlerin fotoğraflarının olduğunu belirtti ve cep telefonu şifresini de savcılıkla paylaştı.

Uyuşturucu partilerinde yerlerde kokain kullanılması için rulo şeklinde paraların olduğunu belirten Aydın, "Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı.

Evin her yerinde uyuşturucu madde kullanıldığını görüyorduk. Üst kattaki mutfaktan dışarıya çıkışımız yasaktı. Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Bu partinin kuralları vardı. Bu kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe gelemezdi" diye konuştu.

27 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Bu partilere katılan ünlü isimleri de sıralayan Aydın, firari işadamı Burak Ateş, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin, Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Lerna Elmas, Monkey Project'in işletmecileri, Defne Samyeli'nin kızları Deren-Derin Talu, Mert Ayaydın, Burak Altındağ gibi 27 kişinin ismini savcılıkla paylaştı.

Bu isimler arasında Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'la geçtiğimiz aylarda gittiği bir mekandan poz veren voleybolcu Özge Ertöz ve modacı Sandra Alazoğlu yer aldı. Savcılık daha önce soruşturma dosyasında adı geçmeyen bazı isimleri mercek altına aldı.

ÜNLÜLERİN TORBACISI 'CİO' KİM?

Partiye katılanların yeme içmelerinin ev sahibi tarafından karşılandığını aktaran Aydın, firari isimler Kasım ve Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova, eşi Ayşegül Şeynova ve Şevval Şahin'in bu partileri düzenleyen isimler olduğunu aktardı. "Cio" lakaplı ünlülerin torbacısının da sıklıkla bu partilerde boy gösterdiğini aktaran Aydın, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı" dedi.

TABAKLAR ORTADA KALIRDI

"Bu eğlence partileri yaklaşık 48 saat sürerdi. Kasım Garipoğlu'nun 26 Ekim 2025'teki doğum günü partisi 48 saatten fazla sürmüştü" diyen Aydın, "Parti sonunda etrafı temizlediğimizde tabakların ve bardakların üzerlerinde yoğun miktarda uyuşturucu madde kalıntıları mevcuttu.

Ben bu tarz olayları görüp uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bundan dolayı derin pişmanlık içerisindeyim. Uyuşturucu maddeyi bu uyuşturucu kullanılan partilerde ayakta kalabilmek için kullandım" diye konuştu.

YALI DEĞİL UYUŞTURUCU LABORATUVARI

Yalıda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtlar bulunmuştu.