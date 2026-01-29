Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı

Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
9 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden sahte ilanlar vererek 700 kişiyi mağdur eden 28 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ise yaklaşık 450 milyon lira tutarında suçtan kaynaklı işlem hacminin bulunduğu belirlendi.

29 Ocak 2026 09:40
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirlikleri, vatandaşların mağduriyetine yol açarak haksız kazanç elde eden suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Polisin teknik ve fiziki çalışmasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemi ile sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren suç şebekesi tespit edildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şebekeye yönelik Mersin merkezli 9 ilde, eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 28 şüpheli ile 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN OFİS VE EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 3 ofis ile evlerinde yapılan aramalarda 28 adet cep telefonu, 1 adet laptop, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet sahte polis muhabir kartı, başka şahıslara ait 16 adet kimlik ve 20 adet banka ile kredi kartı, 30 gram esrar ile bir miktar nakit para ele geçirildi.

450 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde ise şebekenin ülke genelinde 700 kişiyi mağdur ettiği, şüphelilere ait banka hesaplarında ise yaklaşık 450 milyon lira tutarında suçtan kaynaklı işlem hacminin bulunduğu belirlendi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan 13 şüpheliden 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı, 7'si ise tutuklandı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan hükümlünün de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

"HER TÜRLÜ SUÇLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise,

"Mersinimizin emniyeti olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suç organizasyonuna karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

denildi.

