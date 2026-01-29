Tesla, Model X ve Model S üretimini durduruyor

Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Tesla, Model X ve Model S üretimini durduruyor

Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model X ve Model S otomobil üretimini durdurarak üretim süreçlerini Tesla'nın robotik projesi Optimus için kullanacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 11:03, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 11:04
Yazdır
Tesla, Model X ve Model S üretimini durduruyor

MODEL X VE MODEL S'NİN ÜRETİMİ DURDURULUYOR

Milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla 2 modelinin üretimini durduruyor. Şirket, Model X ve Model S üretimini durdurarak üretim süreçlerini Tesla'nın robotik projesi Optimus için kullanacak. Üretim durdurma haberini şirketin CEO'su Elon Musk verdi. Musk, bu değişimin "biraz üzücü" olduğunu ancak şirketin "otonom bir geleceğe yönelik genel geçişinin" bir parçası olduğunu söyledi.

TESLA SATIŞLARI DÜŞMEYE BAŞLAMIŞTI

Tesla'nın mevcut gelirinin büyük bir kısmını oluşturan temel elektrikli araçlar, rakiplerinin genellikle daha düşük fiyatlarla daha yeni modeller piyasaya sürmesiyle baskı altında kalmaya başlamıştı. Elektrikli araçlar için ABD'de vergi teşvikinin sona ermesi ve Musk'ın siyasi tutumu nedeniyle şirketin otomobil satışları düşmeye başlamıştı.

"Model S ve Model X programlarının bitme vakti geldi" diyen Musk, araçların üretildiği fabrikanın Optimus robotlarının üretimi için kullanılacağını söyledi. Musk, Optimus hakkında iddialı konuştu, "tüm zamanların en büyük ürünü" olacağını ve robotların, otonom araçlarla birlikte, "yoksulluğun olmadığı bir dünya" getireceğini söyledi. Tesla'nın 2026 yılı sonuna kadar robotların üretimine başlaması planlanırken satışların 2027 yılında yapılması öngörülüyor.

SAĞ CEBİNDEN ALDI SOL CEBİNE KOYDU

Elon Musk bir hamle de yatırım için yaptı. Kendi şirketi Tesla, Musk'ın diğer şirketi yapay zeka firması xAI'a 2 milyar Dolar yatırım yapacağını açıkladı. 2025'in son çeyreğinde gelirleri yüzde 3 düşen ve pazar dominasyonunu Çinli BYD'ye kaptıran Tesla, Musk'ın yapay zeka firmasına yatırım yapmayı onayladı.

Daha önce hissedarlarının hayır dediği yatırım hamlesini bu sefer gerçekleştiren Elon Musk'ın bu firmayla robot taksi projesi "Cybercab"i hayata geçirmeyi planladığı belirtiliyor.

Musk'ın Cybercab'lerin yanı sıra insansı robotlar, kamyonlar ve Roadster spor otomobilleri üretme planının, bu yıl sermaye harcamalarını 20 milyar doların üzerine çıkaracak bir dizi fabrika yatırımını gerektireceği belirtiliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber