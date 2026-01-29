Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak durduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 12:59, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 13:28
Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.