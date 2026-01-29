Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Bölünmüş yol ve otoyollar sayesinde 768 milyon saat tasarruf sağlandı

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ağı ve otoyollar sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 13:16, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 13:27
Bölünmüş yol ve otoyollar sayesinde 768 milyon saat tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bölünmüş yol altyapısına ilişkin bilgi verdi.

Bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aşması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenleneceğini anımsatan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuz dünyanın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı. 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğunun ülkenin yol ağının yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen bütün yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet sunduğunu kaydetti.

2002'den bu yana yapılan yaklaşık 23 bin 948 kilometrelik bölünmüş yol artışının, dünyanın çevresinin yüzde 60'ına denk geldiğini belirten Uraloğlu, "Yani 2002'den bu yana inşa edilen bölünmüş yol uzunluğu Türkiye'yi doğudan batıya 14 kez katetmeye yetecek seviyededir" bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağını ise yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini ifade etti.

Türkiye'nin otoyol ağını 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"2028 sonunda 4 bin 330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da birinciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık. Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik."

