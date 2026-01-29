Cevdet Yılmaz: İş Gücü Piyasasında Güçlü Görünüm

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı Aralık ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, Türkiye'de iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu belirtti. Yılmaz, kararlılıkla yürütülen dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla atılan yapısal adımların etkili olduğunu vurguladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 7,7 ile 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine indi ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32'nci aya taşıdı. Gençlerde işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,1'e, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek yüzde 10,5'e geriledi.

Ekonomik Göstergelerde İyileşme

Cevdet Yılmaz, risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervlerin ekonominin dayanıklılığını artırdığını ifade etti. Bu gelişmelerin, ekonominin şoklara karşı direncini yükselttiğini belirtti.

İstihdam ve Katılım Hedefleri

Başta gençler, kadınlar ve nitelikli iş gücü olmak üzere iş gücüne katılımın artırılması hedefleniyor.

Emek yoğun sektörlerde istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.

Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı ile yatırımların ve istihdamın artırılması planlanıyor.

Cevdet Yılmaz, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde edilen kalıcı refah artışının toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtılacağını ve vatandaşların alım gücünün yükseltileceğini belirtti.



