Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
İstisnai memuriyet kadrolarının doldur boşalt şeklinde kullanılmasının önüne geçilmeli!

Bu yazıda 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen istisnai memurluklar hakkında açıklama yapılacak olup, bu atamalar kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda haksız atamanın önünü açmakta ve günümüz Türk kamu yönetimi anlayışına uymayan ve çok sayıda Üniversite mezununun atanma umudu önünde engel olabilecek bir hale bürünmüş durumdadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 14:48, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 14:50
İstisnai memuriyete nasıl atama yapılıyor?

İstisnasi memuriyet kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlar sınavsız bir şekilde bu memurluklara atanabilmektedir. 48 inci maddedeki genel şartlar ise, Türk vatandaşı olmak, yaş şartı, öğrenim şartı, kamu haklarından mahrum olmamak, rüşvet, hırsızlık vb. bazı suçlardan mahkum olmamak gibi şartlar ve engellilik hariç akıl sağlığı yerinde olmak ve askerlikle ilgili şartlardan oluşmaktadır.

İstisnai memurluklara örnek olarak hangi unvanlar verilebilir?

TBMM memurlukları, Bakan Yardımcıları, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirleri, Özel Kalem Müdürleri, Valiler, Büyükelçiler, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları, TOKİ Başkanı, Başkan Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri, MİT memurlukları, MGK Genel Sekreterliği Müşavirlikleri, Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreterlik Sekreteri örnek olarak verilebilir.

İstisnai Memuriyetlere atama yapmak için nereden izin alınır?

11/9/2018 tarihli ve 2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda Cumhurbaşkanlığından izin alınması zorunlu hale getirilmiştir.

İstisnai memuriyet maddesi nasıl düzenlenebilir?

İstisnai memuriyet 657 sayılı Kanunda yer aldığından söz konusu madde ancak Kanun değişikliğiyle değiştirilebilmektedir. Güvenlik, gizlilik gerektiren unvanlar ve Devlet için hayati öneme sahip projelerin hayata geçirilmesi gibi hususlardaki unvanlar hariç olmak üzere diğer tüm unvanların madde metninden çıkartılması Türk kamu yönetiminde istisnai memuriyete atanıp memur olma hakkı elde etme gibi uygulamaları kaldıracak ve KPSS ile daha fazla sayıda memur atamalarının önü açılacak ve adil ve şeffaf bir atama sistemiyle kamu yönetiminde yeni bir sayfa açılabilecektir.

Özellikle bazı Bakanlıkların Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrolarını sürekli boş bırakarak buraları atama yeri olarak kullanmasının önüne geçilmesi amacıyla bu kadroların Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce asaleten atanan kişilerce yürütülmesinin sağlanması olumlu bir gelişme olacaktır.

