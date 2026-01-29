2025-YDUS 2. dönem sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS) 2. dönem sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 15:42, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 15:42
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Aralık'ta yapılan 2025-YDUS 2. dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.