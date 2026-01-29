Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl eğitim öğretim dönemi başında gündeme gelen okullardaki temizlik personeli ihtiyacını karşılamak adına yeni bir yol haritası belirliyor. Halihazırda Türkiye genelinde yaklaşık TYP kapsamında 70 bin personel ile yürütülen sistemin, önümüzdeki Eylül ayına kadar köklü bir değişikliğe uğraması bekleniyor.

Mevcut Durum: TYP Dönemi Sona mı Eriyor?

Bugüne kadar okulların temizlik hizmetleri, İŞKUR bünyesindeki Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici işçilerle yürütülüyordu. Ancak bu modelin süreklilik arz etmemesi, bakanlığı daha kalıcı çözümler aramaya itti.

Masadaki 3 Yeni Model

İlgili kurumların üzerinde titizlikle çalıştığı ve Eylül ayı öncesinde netleşmesi beklenen formüller şunlar:

Hizmet Alımı İhalesi: 81 il valiliği aracılığıyla ihaleye çıkılarak, temizlik hizmetinin profesyonel taşeron firmalardan alınması.

Bakanlık Bünyesinde Şirketleşme: MEB bünyesinde kurulacak özel bir firma üzerinden illerin ihtiyacına göre doğrudan personel alımı yapılması.

Sürekli İşçi Kadrosu: Gerekli kadro izinlerinin alınması durumunda, personelin "işçi" statüsünde doğrudan ve sürekli olarak istihdam edilmesi.

Kritik Tarih Eylül: Velilerin ve okul yönetimlerinin merakla beklediği kararın, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilan edilmesi öngörülüyor.