Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!

Çocuklarını istedikleri okula göndermek ya da belirli bir ilçede işe girmek isteyenlerin sahte adres yöntemine yönelmesi, Ankara'daki dikkat çekici bir ilanla ortaya çıktı. Hukukçular, gerçeğe aykırı ilan yayınlayanlara 100 bin liraya kadar ceza kesilebileceğini, adresi kullananların da idari yaptırımlarla karşılaşacağını belirtti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 16:17, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 16:19
Ankara'da bir ev sahibi 1+1 evini, kiralık olduğunu belirterek bir ilan sitesinde yayınladı. Ancak diğer kiralık ilanlardan farkı, ev değil adres kiralık.

"Sincan merkezde adres göstermek için kiralık daire" başlığıyla ilana çıkan ev adresinin bedeli aylık 2 bin lira, ev sahibi bir de 2 bin 500 liralık depozito talep ediyor.

Sahte ilana 10 bin liraya kadar ceza

NTV'de yer alan habere göre; ancak hem böyle bir ilanın yayınlamanın hem de yasal olmayan şekilde emlak kiralamanın ağır cezaları var.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Kişinin yayınladığı ilan gerçeğe aykırı olan bir beyan olarak değerlendirilecektir. Ticaret Bakanlığı, ilanı yayınlayan kişi hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası uygulanabilir." bilgisini verdi.

Kiraz, yasal olmayan ilana aracılık eden emlak şirketiyse de yetki belgesinin de iptali ile karşılaşabileceklerini belirtti.

Çocuklarını okutmak istedikleri okula gönderebilmek isteyen veliler ya da belirli il veya ilçe şartı arayan işe başvurmak isteyenler, sahte adres yöntemine başvurabiliyor. Bu yöntem özellikle büyükşehirlerde okullarda, kontenjan dengesini bozuyor ve bazı okullarda 15 kişilik sınıflar, bazılarında ise 40 kişilik kalabalık sınıflar oluşmasına yol açıyor.

Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, bakanlığın bu konuda çok hassas olduğunu belirterek gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve bu hususta çalışmaların sürdüğü söyledi.

Muhammet Tosun, "Geçen sene adrese dayalı zorunlu kayıt sistemi getirildi. Adres dışındaki öğrenciyi okul yönetimi istese bile okula kaydedemiyor. Bu durumda öğrenciler otomatik olarak adreslerine dayalı okula kayıt oluyorlar. Yalnız adres değişikliği taşınma durumu yaşanırsa nakil isteyip değiştirebiliyor öğrenci kaydını." bilgisini verdi.

Sahte ikamet konusunun zaman zaman gündeme gelen bir konu olduğunu söyleyen Tosun, "Öğrencinin adresini istedikleri okulun bölgesinde bulunan boş bir eve ya da dolu olsa dahi evde yaşayanla anlaşarak, çocuğunu orada ikamet ediyor şekilde gösterebiliyorlar. Özellikle popüler devlet okullarında öyle bir noktaya geliyor ki okulun kapasitesinin çok üstünde öğrenci kaydı gerçekleşebiliyor." diye konuştu.

Sahte beyanın cezası 17 bin lira!

Peki bu durum ortaya çıkarsa ne oluyor? Tosun, "Bu durumda okul yöneticileri sahte ikamet sahibi olduğunu düşündükleri kişileri emniyet birimlerine bildiriyor. Eğer ikametin sahte olduğu anlaşılırsa hem ikamet sahibi hem de ikameti orada gösteren öğrencinin ailesi idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Akabinde öğrencinin okul nakli gerçekleşiyor, gerçek ikametine bağlı olan okula gönderiliyor." dedi.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Kiraz da, yasal olmayan ikametgah bildirimi konusunda velilere de uyarıda bulundu Kiraz, "İstedikleri okullara çocuklarını gönderebilmek için yapmış oldukları doğru olmayan adres değişiklikleri, gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçunu oluşturur. Bu idari para cezası gerektiren bir suçtur. Dolayısıyla kişiler gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığının şikayeti kapsamında bu idari para cezasıyla cezalandırılır." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de yaşayan herkesin yasal bir ikamet adresine sahip olması ve değişilik durumunda da en fazla 20 gün içerisinde bunu bildirmesi gerekiyor. Gerçekleştirilen adres değişikliği 20 gün içerisinde bildirilmediği takdirde 814 TL ceza uygulanırken bu cezadan kurtulmak için asılsız şekilde adres beyanı yapanın cezası 17 bin 51 TL'ye çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada adres dışı kayıtları önlemek için yeni bir sisteme geçileceğini "İçişleri Bakanlığıyla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda ilgili okullarımızla yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

