Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si ağır 10 yaralı
Eyüpsultan'da İl Jandarma Komutanlığına ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 16:41, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 17:04
Kaza, saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 12 mahkum, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralılardan birinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.