Evde tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti: Cesetleri yeğeni buldu

Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlu Uğur Kaya'yı (33) silahla göğsünden vurarak öldüren Tamer Kaya (52), ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Olaydan 1 saat önce ablasını arayarak oğlunu ve kendisini öldüreceğini söylediği öğrenilen Tamer Kaya'nın yeğeni Meral P., annesinin uyarısıyla evi kontrol edince cesetleri buldu.

Haber Giriş : 29 Ocak 2026 17:01, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 17:03
Evde tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti: Cesetleri yeğeni buldu

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzincan'da annesi Zübeyde M. (49) ile birlikte yaşayan Uğur Kaya, birkaç gün önce babası Tamer Kaya'nın yanına geldi. Birlikte yaşamaya başlayan baba ve oğul arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada baba Tamer Kaya, silahla oğlu Uğur Kaya'yı göğsünden vurdu. Tamer Kaya aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

EVİ KONTROL EDİNCE CESETLERİ BULDU

Olayın ardından Tamer Kaya'ya ulaşamayan ablası Süreyya K. (56), kızı Meral P.'ye (37) dayısının evini kontrol etmesini söyledi. Meral P.'nin camdan içeriye soktuğu kişi, evde iki kişinin hareketsiz olduğunu ve kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine Meral P., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdiğinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNCE OĞLUNU SONRA KENDİNİ VURDU

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, önce Uğur Kaya'nın göğsünden 2 el ateş edilerek vurulduğu ardından da Tamer Kaya'nın başına tek el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca Uğur Kaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydının olduğu belirlendi. Evde de psikiyatri ilaçları bulundu. Uğur Kaya'nın poliste 10, babası Tamer Kaya'nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

'ANNEMİ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Diğer yandan Tamer Kaya'nın yeğeni Meral P.'nin poliste verdiği ifadede olayın yaşandığı binada yaşadığını belirterek, kuzeni Uğur Kaya'nın Erzincan'da annesiyle yaşadığını, dayısının annesine ara sıra hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediği öğrenildi. Dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını ifade eden Meral P., olaydan bir saat önce Tamer Kaya'nın annesi Süreyya K.'yı aradığını ve intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine annesinin kendisine evi kontrol etmesini istediğini söylediğini belirtti. Dayısının yaşadığı eve gelen Meral P., kapının arkadan kilitli olduğunu fark ettiğini, camdan bir kişiyi içeriye soktuğunda ise olayı öğrendiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BABA OĞLUNUN BU HALİNE DAYANAMADI'

Uğur Kaya'nın halası Süreyya K., "Şizofreni değildi, sadece madde alıyordu. Babası da madde aldığı için bunalıma girdi. Bıraktırmaya çalıştı. Biz 6 aydır, gece gündüz onun başını bekledik. 5 dakika hava almaya gidiyor, zombi gibi geliyor. Babası dayanamadı; 'Oğlum kendimi de seni de vuracağım.' dedi. 'Yapma bunu. Ya köye döneceğiz, ya da ikimizi de götüreceğim.' dedi. Ben saat 3'ü çeyrek geçe gittim. Çocuğun yemeğini yedirdim, ilaçlarını verdim. İşe 4'te gidiyorum. Gitmeden önce '5 dakika sonra tekrar geri geleceğim' dedim. İşe gittim, saat 6'da kardeşim beni aradı. 'Abla bu yine çok içmiş, gel.' dedi. Bende müdürüme söyledim ve geri geldim. Bir baktım kapı kilitliydi zaten öldürmüştü. Sizden tek isteğim; lütfen ayaklanın gençlerimiz gidiyor. Aileler batıyor, içimiz yanıyor. Bunu önlemini alsınlar, gençlerimiz bitti" dedi.

