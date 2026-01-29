PKK/KCK davasında avukat Fırat Epözdemir beraat etti

TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Ana sayfaHaberler Terör

PKK/KCK davasında avukat Fırat Epözdemir beraat etti

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan avukat Fırat Epözdemir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraatine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 17:45, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 17:46
Yazdır
PKK/KCK davasında avukat Fırat Epözdemir beraat etti

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fırat Epözdemir ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

Savunma yapan sanık Epözdemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Sanık Epözdemir'in avukatı Baran Doğan da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Epözdemir'in üzerine atılı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraatine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Epözdemir'in silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatı doğrultusunda, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Bağcılar Başkanı olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Epözdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatıyla kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği ifade edilen iddianamede, Epözdemir'in 10 Eylül 2015'te HDK'nin talimatıyla kurulan "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu ve gruptaki üyelerle Cizre'de yaşanan olaylara destek vermeye gittikleri aktarılmıştı.

Sanık Epözdemir'in HDK'nin Cizre'yle ilgili açıklamalarından sonra, kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği, belirtilen iddianamede, burada terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği öne sürülmüştü.

İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber