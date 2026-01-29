TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına gerekli katkıyı yapmada kararlıyız. Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verip, içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz" dedi.

Haber Giriş : 29 Ocak 2026 19:20, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 19:26
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Erdoğan, konuk mevkidaşını önce Esenboğa Havalimanı'nda ardından Beştepe'de törenle karşıladı. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklama yaptı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Özbekistan ile son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Özbekistan ile ileriye dönük stratejik adımlarımızı belirledik. Tüm ortak hedeflerimiz için Özbekistan kurumları ile birlikte çalışıyoruz. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor.

Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına gerekli katkıyı yapma konusunda kararlıyız. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk Dünyası'nın mührünü vuracağımızdan eminiz.

Sadece gönlümüz ve dilimiz değil, acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi.

Özbekistan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı ilkeli davrandı. Özbek kadeşlerimi yürekten kutluyorum.

