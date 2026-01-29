Gönüllü öğretmenlerden tatilde LGS'ye hazırlanan öğrencilere destek
Diyarbakır'da öğretmenler, okul kütüphanesinde LGS'ye hazırlanan öğrencilere destek olmak için yarıyıl tatilinde de okula geliyor.
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Mehmet Cansız Ortaokulu öğrencileri, yarıyıl
tatilinde okul kütüphanesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanıyor.
Öğrencileri yalnız bırakmayan öğretmenler de, tatil olmasına rağmen okulda bulunarak,
öğrencilerin takıldıkları konularda birebir yardımcı oluyor. Ayrıca öğretmenler
tarafından düzenli olarak deneme sınavları yapılırken, imkanları kısıtlı olan
öğrenciler için deneme kitapları, konu anlatım kitapları ve birçok LGS hazırlık
kaynağı ücretsiz olarak temin ediliyor.
Fen Bilgileri Öğretmeni Ümit Kaya, 8'inci sınıf öğrencilerine LGS'ye hazırlık
konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Kaya, "Uzun süredir bizim öğrencilerle
çalışmalarımız devam ediyor. Hem tatil zamanları hem ders dışındaki etkinliklerle
bu zorlu süreçte öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Gerek deneme sınavları olsun,
gerek soru çözümleri olsun öğrencilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Biz
sınavda başarılı olmak için dershanenin gerektiği yönünde algıyı kırmaya çalışıyoruz.
Dershanesiz de olur bu iş. Çünkü dershanede anlatılanlarla Milli Eğitim Bakanlığının
okullarında, devlet okullarında anlatılan şeyler aynıdır. Dolayısıyla öğrencinin
binlerce lira para harcamasına gerek yoktur. Bizim okullarda da bu iş görülebilir
diye düşünüyoruz. Bizim kapımız herkese açıktır. Sadece bu okulun öğrencileri
değil, diğer okullardan da öğrenci alıyoruz. Bütün öğrencileri bu sürece katmak
çok zor. Aşağı yukarı 300 öğrenci var sekizinci sınıflarda. Ama ilgi az olduğu
için maalesef öğrenci sayımız da az. Biz isteriz 40-50-100 olsun. Kapımız herkese
açık bu konuda" dedi.
Başka okulda öğrenim gören ve tatilde Mehmet Cansız Ortaokulu kütüphanesine
gelerek ders çalışan Meleksima Güç, farklı bir okuldan bu okula LGS çalışmaları
için geldiğini söyledi. Güç, "Farklı bir okuldan gelmeme rağmen tüm öğretmenler
kendi öğrencileriymişim gibi bana yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Dershaneye
gitmeme gerek yok. Burada da aynı eğitimi alıyorum" diye konuştu.
Mehmet Cansız Ortaokulunda okuyan Can Ahmet Başaran da dershanedeki ilginin aynısını gördüklerini aktardı. Başaran, "Öğretmenlerimiz tüm sorularımızda ve kitaplarımızda bize yardımcı oluyor. Hiç ayrımcılık yapmıyorlar, her öğrenciye aynı davranıyorlar. Sınava hazırlanıyorum. Düzenli olarak deneme sınavlarına giriyoruz" şeklinde konuştu.