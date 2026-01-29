Yahşihan Belediyesi davasında ilk duruşma: 5 tutuklu sanık savunma yaptı

TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yahşihan Belediyesi davasında ilk duruşma: 5 tutuklu sanık savunma yaptı

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile belediye yöneticilerinin de aralarında yer aldığı sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede sanıklar için "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla ağır hapis cezaları talep ediliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 20:35, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 20:37
Yazdır
Yahşihan Belediyesi davasında ilk duruşma: 5 tutuklu sanık savunma yaptı

Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Belediye Başkanı Sungur, Osman Uluyurt, Celal Yıldırım, Semih Aksal, Ulaş Biçer ile Y.N.Y., M.S. D.A. ve Ö.B.'nin 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç'nin de yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ile avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'SANIKLAR TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM'

Tutuksuz sanıklardan Y.N.Y. savunmasında, Başkan Sungur ile aralarında uzun zamandır ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu belirtti. Banka hesap hareketlerinin daha çok araç satışları ile diğer alacak vereceklerden kaynaklandığını iddia eden Y.N.Y., "Müşteki C.S.'den alınan para, sanık Ulaş Biçer'in talimatıyla gönderildi. Bu parayı Ulaş Biçer'in yönlendirmesiyle diğer kişilere gönderdim. Başkan Sungur'un telefon hattı benim üzerimeydi, bana güveniyordu. Bahsi geçen hatır çekleri işten atılmamda etkili olmuştur. S.G.Ç., Sungur'un arkadaşıydı. S.G.Ç., Ahmet başkan tarafından darbedildi. Başkandan şikayetçi olmaması için Ulaş Biçer tarafından S.G.Ç.'ye 9 milyon lira gönderildi. Soruşturma sürecinde sanıklar Osman Uluyurt ile Ulaş Biçer tarafından tehdit edildim" diye konuştu.

Sanık Ahmet Sungur ise belediye başkanlığını 2019'da kaybettiğini, 2024'te ise tekrar kazandığını söyledi. Söz konusu siteye kendilerinden önce bir şeyler karşılığında iskan verildiğini öne süren Sungur, şunları söyledi:

"Seçimin ardından bütün binaların kontrol edilmesi için talimat verdim. Yanlış yapılan işlemleri iptal ettik. Müşteki C.S., bizden önceki dönemde olduğu gibi bizim de para istediğimizi söylemiş. Asla irtikap suçunu işlemem mümkün değil. Göreve geldiğimizde ilçede 3-4 okulda bile haciz vardı. Y.N.Y.'yi de çok eskiden tanırım. Uzun yıllar makam şoförlüğümü yaptı. Benim oradan buradan gelecek paraya ihtiyacım yok. Y.N.Y.'nin sıkıntıları olduğunu öğrendim ve yanıma çağırdım. Borcunun olduğunu söyledi. Araştırdığımda dediğinden çok fazla olduğunu öğrendim. Kendisini azarladım. Sonra da bizim aleyhimize ifade verdi"

Sanıklar Osman Uluyurt, Ulaş Biçer ve Ö.B.'nin savunmalarının ardından avukatlarını da dinleyen mahkeme heyetinin ara verdiği duruşma, yarın devem edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber