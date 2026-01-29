'Bahis' soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'a 'ev hapsi' kararı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 20:57, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 21:10
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.