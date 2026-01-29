17 yaşındaki kızın telefonunu gasp ettiler, parayı dudak dolgusuna harcadılar

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki bir kızın cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin gasp ettikleri telefonu satarak bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları ortaya çıktı.



Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E. (17) isimli mağdur, E.Y. (26) ve R.Ş.A. (25) tarafından bir eve götürüldü. Burada darp edilen genç kızın iPhone marka cep telefonu gasp edildi. Şüphelilerin, gasp ettikleri telefonu yaklaşık 20 bin liraya sattıkları ve elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları belirlendi.



Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.