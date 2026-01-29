MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "İlk Derste Bayrak Sevgisinin İşlenmesi" konulu yazıyı tüm ilgili birimlere gönderdi. Yazıda, Türk Bayrağı'nın milletin varlığını, devletin bağımsızlığını ve milli onuru temsil eden en yüce sembol olduğu vurgulandı.



Türk Bayrağı'nın anlamı ve önemi vurgulandı



Resmi yazıda, Türk Bayrağı'nın vatan sevgisinin, kardeşliğin, fedakarlığın ve özgürlüğün simgesi olduğu belirtilerek, bayrağın millet olma bilincinin güçlenmesinde temel bir rol üstlendiği ifade edildi. Ay yıldızlı bayrağın, şehitlerin hatırasını ve gazilerin fedakarlığını temsil eden ortak bir değer olduğuna dikkat çekildi.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında planlama



Yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş bireyler olarak yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bu kapsamda bayrağın, milletin ortak değeri ve sembolü olduğu bilincinin eğitim ortamlarında pekiştirilmesinin önemine işaret edildi.



Faaliyetler 2-6 Şubat 2026 haftasında uygulanacak



MEB'in talimatına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığı 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında tüm resmi ve özel okullarda bayrak sevgisine yönelik faaliyetler planlanacak. Bu çerçevede;

Bayrağın tarihi, anlamı ve milli değeri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacak,



Okul ve kurumlar bayraklarla donatılacak,



Resim, şiir, kompozisyon, afiş ve sergi gibi sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.



"İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" vurgusu



Yazıda, "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" anlayışı doğrultusunda bağımsızlığın bayrakla, geleceğin ise eğitimle şekillendiği mesajı öne çıkarıldı. "Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan" ve "Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde" sloganlarıyla milli birlik ve vatan bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.