Diş Eti Çekilmesi: Sessiz İlerleyen Ama Ciddiye Alınması Gereken Bir Sorun
Aynaya baktığınızda dişlerinizin eskisine göre daha uzun göründüğünü fark ettiniz
mi?
Ya da soğuk bir içecek içerken dişlerinizde ani bir sızlama mı hissediyorsunuz?
Bu belirtiler çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen diş eti çekilmesinin ilk
işaretleri olabilir.
Diş eti çekilmesi yalnızca estetik bir problem değildir. Tedavi edilmediğinde
diş hassasiyetinden diş kaybına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu
nedenle erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşır.
Diş eti çekilmesi, dişleri çevreleyen diş eti dokusunun zamanla geri çekilerek
diş köklerini açığa çıkarması durumudur. Diş kökleri normal şartlarda diş eti
tarafından korunur. Ancak bu koruyucu yapı zarar gördüğünde dişler dış etkenlere
karşı savunmasız hale gelir.
Diş eti çekilmesinin belirtileri arasında dişlerin uzun görünmesi, diş eti
kanamaları, soğuk ve sıcak hassasiyeti, ağız kokusu ve diş köklerinin görünür
hale gelmesi yer alır.
Bu durumun en yaygın nedenleri arasında yanlış diş fırçalama alışkanlıkları,
diş eti hastalıkları, diş sıkma ve gıcırdatma, genetik yatkınlık ve sigara kullanımı
bulunur.
Tedavi, çekilmenin seviyesine göre planlanır. Hafif vakalarda profesyonel diş
taşı temizliği ve doğru ağız bakımı yeterli olabilirken, ileri vakalarda cerrahi
tedavilere başvurulabilir.
Diş eti çekilmesini önlemek için yumuşak kıllı diş fırçası kullanmak veya fırçalamayı
azaltmak gibi yöntemler tercih edilmekte fakat bu yöntemler tam tersi durumu
daha da ciddi hale getirmekte ve dişeti çekilmesinin tedavisinin daha zor ve
pahalı hale gelmesine neden olmaktadır. Asıl yapılması gereken dişeti çekilmesi
fark edildiğinde acilen dişeti uzmanına başvurmak ve hekimin önerileri doğrultusunda
davranmaktır.
Diş eti sağlığı, genel ağız sağlığının temelini oluşturur. Erken fark edilen
diş eti çekilmeleri doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir.
Diş eti çekilmesi ve tedavi yöntemleri hakkında daha fazla bilgi almak için www.zekeriyatasdemir.com adresini ziyaret edebilirsiniz.