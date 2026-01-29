İlandır...

Diş Eti Çekilmesi: Sessiz İlerleyen Ama Ciddiye Alınması Gereken Bir Sorun

Aynaya baktığınızda dişlerinizin eskisine göre daha uzun göründüğünü fark ettiniz mi?



Ya da soğuk bir içecek içerken dişlerinizde ani bir sızlama mı hissediyorsunuz?



Bu belirtiler çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen diş eti çekilmesinin ilk işaretleri olabilir.



Diş eti çekilmesi yalnızca estetik bir problem değildir. Tedavi edilmediğinde diş hassasiyetinden diş kaybına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşır.



Diş eti çekilmesi, dişleri çevreleyen diş eti dokusunun zamanla geri çekilerek diş köklerini açığa çıkarması durumudur. Diş kökleri normal şartlarda diş eti tarafından korunur. Ancak bu koruyucu yapı zarar gördüğünde dişler dış etkenlere karşı savunmasız hale gelir.



Diş eti çekilmesinin belirtileri arasında dişlerin uzun görünmesi, diş eti kanamaları, soğuk ve sıcak hassasiyeti, ağız kokusu ve diş köklerinin görünür hale gelmesi yer alır.



Bu durumun en yaygın nedenleri arasında yanlış diş fırçalama alışkanlıkları, diş eti hastalıkları, diş sıkma ve gıcırdatma, genetik yatkınlık ve sigara kullanımı bulunur.



Tedavi, çekilmenin seviyesine göre planlanır. Hafif vakalarda profesyonel diş taşı temizliği ve doğru ağız bakımı yeterli olabilirken, ileri vakalarda cerrahi tedavilere başvurulabilir.



Diş eti çekilmesini önlemek için yumuşak kıllı diş fırçası kullanmak veya fırçalamayı azaltmak gibi yöntemler tercih edilmekte fakat bu yöntemler tam tersi durumu daha da ciddi hale getirmekte ve dişeti çekilmesinin tedavisinin daha zor ve pahalı hale gelmesine neden olmaktadır. Asıl yapılması gereken dişeti çekilmesi fark edildiğinde acilen dişeti uzmanına başvurmak ve hekimin önerileri doğrultusunda davranmaktır.



Diş eti sağlığı, genel ağız sağlığının temelini oluşturur. Erken fark edilen diş eti çekilmeleri doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir.



Diş eti çekilmesi ve tedavi yöntemleri hakkında daha fazla bilgi almak için www.zekeriyatasdemir.com adresini ziyaret edebilirsiniz.