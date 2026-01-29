Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığındaki toplantıya, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Devam eden yatırım projelerinin ele alındığı ve katılımcı kurum temsilcilerinin gündemlerini kurula sunduğu toplantıda Vali Gül, koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek not aldı.

Gül, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a sağladığı imkanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarıyla birlikte başta "Yarısı Bizden Kampanyası" olmak üzere kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Dönüşümün, bütün kurumların koordinasyonu, herkesin buna katkı sunması ve üzerine düşmesi anlamına geldiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında da başta okullarımız, hastanelerimiz, hükümet konaklarımız, idare kararımız olmak üzere bu dönüşümde hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah başta İPKB'nin yaptığı kamu kurum ve kuruluşların dönüşümü olmak üzere bakanlıklarımızın programındaki işlerin bir an önce tamamlanmasıyla birlikte artık İstanbul'da depreme dayanıklı ya da dayanıksız kamu binası kavramını gündemimizden çıkarmış olacağız. Hepsi hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde hizmet aldığı, mesai arkadaşlarımızın güvenli bir şekilde görev yaptığı alanlar haline gelmiş olacak."

Gül, İstanbul'da en son 2 hastane ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, "Biri Ataşehir'de Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, eski PTT olarak biliniyor. 1453 yataklı hastane ihalesi yapıldı. 1453 yataklı hastane demek, 21 yıl önce, 30 yıl önce belki orta ölçekli bir şehrin bütün yatak kapasitesinden daha fazla yatak kapasitesine denk gelecek bir rakam demek. Yine bu hafta içerisinde Haydarpaşa Hastanemizin ihalesini yaptık. Onun da 800 yatağın üzerinde kapasitesi var. Aynı şekilde Beykoz, Ümraniye, Bayrampaşa, Avcılar, Esenyurt, Esenler'de ya devam eden ya başlayacağımız ya da planladığımız hastanelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Okullarla ilgili projelerin de tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Özellikle çalışan hanımefendilerin çocuklarını da teslim edebileceği kreşlere, anaokullarına ihtiyaç var. Sizden istirhamım, kurumunuzda böyle bir yer varsa bunu kreş olarak değerlendirebiliriz. Boş arsamız varsa oraya yine kreş planlayabiliriz. Bu yıl içerisinde 100 tane kreş, 100 tane 4-6 yaş Kur'an kursu, 100 tane de anaokulu tamamlamak istiyoruz. Finansman anlamında bir sıkıntımız yok. Arsayı erken tespit edenler, ilçelerde problemsiz arsa üreten kaymakamlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın söylediği yerlere ihtiyaçta hemen başlayacağız. Diğer sosyal projelerimiz devam ediyor, devam edecek. Özellikle suç işlenmeden koruyucu, önleyici tedbirler alabilmek için çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlara, özetle toplumun her kesimine hitap edecek etkinlikler yapıyoruz. Bunu 2026'da daha çok yapmamız gerekiyor."

Gül, "Son olarak, üç aylar içindeyiz, ramazana yaklaştık. İstanbul'da ulaşımla ilgili bir yerden bir yere gitmek ciddi anlamda bir zaman alıyor. Dolayısıyla kurum amirlerimizden, kendi içerisinde planlama yaparak, mesai arkadaşlarımızın 18.00'den önce, uzaklığa göre 17.00 ya da 16.30'da işlerin aksamayacağı noktada tedbir alarak mesai arkadaşlarımıza izin verilmesini istirham ediyorum." dedi.

Vali Gül, ihalelerin açık ihale yöntemiyle yapıldığını, bu sayede hem kış hem de yaz döneminin verimli geçirileceğini sözlerine ekledi.