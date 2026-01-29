MEB'den milli sporculara beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınmak üzere milli sporcular için beden eğitimi öğretmenliği alanında 16 kontenjan ayrıldığını açıkladı. Başvurular 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milli sporcuların beden eğitimi öğretmenliği alanında istihdamına yönelik yeni bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınmak üzere milli sporcular için beden eğitimi alanında 16 kontenjan ayrıldığı bildirildi.
Başvurular şubat ayında
Açıklamaya göre başvurular, 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, hazırlık eğitimi başvurularını personel.meb.gov.tr adresinde yer alan bağlantı üzerinden Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak gerçekleştirecek.
Yerleştirme işlemlerinin, milli sporcu öncelik durumu dikkate alınarak 25 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı, asıl ve yedek adayların ise aynı internet adresinden ilan edileceği belirtildi.
Başvuru şartları açıklandı
Bakanlık, başvuru yapacak milli sporcuların aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerektiğini duyurdu:
-
Olimpiyat veya paralimpik oyunlarda ferdi ya da takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girmek
-
Olimpik branşlarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler veya alt yaş kategorilerinde ilk 3 derece elde etmek
-
Takım sporlarında, eleme ve grup müsabakaları dahil olmak üzere en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almak
-
Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz ve kış gençlik olimpiyat oyunlarında ilk 3 dereceye girmek
-
Universiade Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda olimpik branşlarda ilk 3 derece elde etmek
-
Deaflimpik Oyunları'nda ferdi veya takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girmek
-
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı spor dallarında Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek