İran'dan ABD'ye uyarı: ABD üslerini hedef alabiliriz

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, devlet televizyonunda katıldığı programda ABD'nin bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekreminiya, ABD'nin 1970'li yıllardan itibaren Orta Doğu'ya yerleşmesiyle birlikte üç temel hedef doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, bu hedeflerin komünizmin yayılmasının önlenmesi, petrol akışının Batı'ya güvenli şekilde sağlanması ve Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğinin teminat altına alınması olduğunu söyledi.

ABD'nin güncel politikaları 2026 Ulusal Güvenlik Belgesinde yer alıyor

Ekreminiya, ABD'de düzenlenen 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ABD politikalarında kısmi değişiklikler yaşandığını belirterek, ABD'nin yaklaşımının 2026 yılında yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinin son versiyonunda açıkça ortaya konulduğunu ifade etti. Ekreminiya, "Trump'ın bu belgede çizdiği çerçeveye göre, ABD'nin önceliği Amerika kıtasındaki varlığıdır. Ancak Ulusal Güvenlik Belgesi, ABD'nin Siyonist rejimi savunma taahhüdünü sürdürdüğünü ve bu rejimin güvenliğinin halen temel hedefler arasında yer aldığını ortaya koymaktadır. Öte yandan ABD, İslam Devrimi'nin başından bu yana İran'a karşı yaptırım, kültürel saldırı ve azami baskı politikaları uygulamış, tüm bu adımlar Washington tarafından yürütülen hibrit savaşın bir parçası olarak hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Düşmanın en küçük hatasına derhal karşılık veririz"

Muhtemel bir ABD saldırısına verilecek yanıtın mekanizmasına ilişkin konuşan Ekreminiya, "Eğer düşman akılsızca bir adım atar ve yeniden bir hesap hatasına düşerse, buna derhal karşılık veririz. 12 günlük savaşta, düşmana zaman tanımanın kesinlikle doğru olmadığını gördük. Bu nedenle karşılığın gecikmeden verilmesi gerektiği orduya talimat olarak iletildi ve düşmanın herhangi bir ahmaklığına anında yanıt verilmesi kararlaştırıldı" dedi.

"Narsist ve hayalci bir kişiyle karşı karşıyayız"

Ekreminiya, "Trump yönetimindeki ABD'ye ilişkin net bir öngörüde bulunmak mümkün değil çünkü sürekli söylemlerini değiştiren, narsist ve hayalci bir kişiyle karşı karşıyayız. Savaş senaryosuna kesinlikle hazırız ve görevimiz güvenliği sağlamak ile caydırıcılığı oluşturup güçlendirmek ancak ne yaşanacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

ABD'den sınırsız taviz talebi

ABD'nin 18'inci ve 19'uncu yüzyıllarda kullanılan topçu gemileri (gunboat) stratejisini uygulayarak hedef aldığı ülkelerden taviz koparmaya çalıştığını kaydeden Ekreminiya, "Bu yaklaşım, aynı dönemlerde İngiltere'nin izlediği politikaya benziyor. ABD'nin bizden talep ettiği tavizlerin bir sınırı yok ve Washington bu kapsamda zenginleştirmenin sıfırlanmasını ve füze kapasitesinin sınırlandırılmasını da taviz olarak istiyor. ABD'nin bize yönelik askeri bir saldırı gerçekleştirmesi ihtimal dahilinde ancak ABD ciddi bir hesap hatası içinde. En küçük bir saldırı dahi karşılıksız kalmayacak ve verilecek yanıt ABD'nin istediği bir sonuç olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"ABD üsleri menzilimizde"

ABD'nin tehditlerine değinen Ekreminiya, "ABD üslerini yarı ağır silahlar, İHA'lar ve füzelerle hedef alabiliriz. ABD Başkanı'nın bir adım atıp bunu kısa sürede sonlandırması mümkün değildir. Böyle bir durumda savaşın kapsamı hızla genişler ve Siyonist rejimden, ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu bazı ülkelere kadar Orta Doğu'nun tamamı füzelerimiz ve İHA'larımızın menziline girer. ABD'nin bize yönelik bir operasyonun ardından kısa sürede 'her şey bitti' demesi söz konusu değil. Bu tür bir saldırı, tüm bölgeyi saracak bir yangına dönüşür" dedi.

Savaş sonrası hazırlık seviyesi arttırıldı

İran-İsrail arasındaki 12 günlük savaşın ardından hazırlık seviyesinin önemli ölçüde artırıldığını belirten Ekreminiya bu sürecin İran için önemli tecrübeler sağladığını söyleyerek, "Bu savaşta elde ettiğimiz tecrübelerden yararlanıyoruz. Örneğin zarar gören hava savunma sistemleri yeniden faal hale getirildi ya da yenileriyle değiştirildi. Ayrıca savunma kapasitemizi güçlendirmek amacıyla yeni sistemler envantere alındı. Hava kuvvetleri alanında da yeni adımlar atıldı. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde yüksek düzeyde bir hazırlık sağlandı" dedi.

"ABD uçak gemileri hipersonik füzelere karşı savunmasız"

ABD donanmasının Orta Doğu'daki varlığına da değinen Ekreminiya, "Savaş gemileri günümüz savaşlarının önemli unsurları arasında yer almaktadır ancak askeri gücün tamamının ABD'nin bu uçak gemisi gruplarıyla sınırlı olduğu söylenemez ve söz konusu gemiler, İran'ın füze sistemleri ile hipersonik füzeleri karşısında savunmasızdır" dedi.