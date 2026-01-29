'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'

Ankara'da faaliyet gösteren ve ciğer ustası olarak bilinen Ahmet Usta, uzun süre yanan boru tipi sıkıştırılmış mangal kömürlerinin yoğunlaştırılmış kimyasal maddeler içerdiğini belirterek hem işletmeleri hem de vatandaşları uyardı. Usta, kebap ve ciğer gibi ürünlerin mutlaka doğal meşe kömüründe pişirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sıkıştırılmış kömürden kebap yenmez" uyarısı

Sıkıştırılmış mangal kömürlerinin son yıllarda yaygınlaştığını söyleyen Ahmet Usta, bu kömürlerin doğal odun kömürü olmadığını ifade etti. Uzun süre yanmasının tercih sebebi haline geldiğini belirten Usta, "Bu kömürleri yakarsın, yanar da yanar bitmez. Ama bu kömürden kebap yenmez" dedi.

"10 yıldır farkında olmadan kullanılıyor"

Yaklaşık 10 yıldır bu tür kömürlerin piyasada olduğunu dile getiren Ahmet Usta, özellikle restoranların maliyet ve dayanıklılık gerekçesiyle sıkıştırılmış kömüre yöneldiğini söyledi. Usta, "10 kilo meşe kömürü kullanırsın biter ama iki tane boru tipi sıkıştırılmış kömür kullanırsın, bitmez. İşte tehlike de burada" ifadelerini kullandı.

Meşe kömürü vurgusu

Doğal meşe kömürünün hem sağlık hem de lezzet açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Ahmet Usta, "Meşe kömüründen kebap yapılmalı. Kimyasal içeren kömür, ete dumanıyla birlikte zararlı maddeleri de geçiriyor. İnsanlar farkında olmadan zehirleniyor" diye konuştu.

Tüketiciye çağrı: "Hangi kömür kullanılıyor, sorun"

Uyarılarını tüketicilere de yönelten Ahmet Usta, vatandaşların restoranda yedikleri ürünler konusunda daha bilinçli olması gerektiğini söyledi. "Müşteri, hangi kömürden kebap yapıldığını mutlaka sormalı" diyen Usta, bu sorunun hem işletmeleri denetlemeye zorlayacağını hem de halk sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.