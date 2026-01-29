Uyuşturucu soruşturmasında 4 şüphelinin testi pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, kan ve saç örnekleri incelenen 4 şüphelinin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 23:56, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 23:56
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 şüphelinin Adli Tıp Kurumundaki (ATK) uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
Buna göre, Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
Raporda, Nilüfer Batur Yokgöz, Ceren Alper ve Nazlıcan Taşkın'ın ise sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.