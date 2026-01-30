TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Restoranlardaki servis ücretine yeni düzenleme geldi

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı son değişiklik, kafalardaki "bahşiş" ve "servis ücreti" ayrımını netleştirdi. Artık kafasına göre "servis bedeli" ekleyen işletmeye ceza kapıda, ancak işçinin hakkı olan "yüzde" usulü korunuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın bugün yayımlanan kararıyla; lokanta, restoran ve kafelerde tüketiciden "kuver", "masa ücreti" veya "servis ücreti" adı altında ilave para istenmesi resmen yasaklandı. Ancak yönetmelikte yer alan bir detay, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 51. maddesini saklı tuttu. Buna göre, işletmeler kendi karları için "hizmet bedeli" alamayacak ancak işçiye dağıtılan yasal "yüzde" sistemi devam edebilecek.

"Kendi Cebine" Servis Ücreti Almak Yasaklandı

Eski yönetmelikte, fiyat listesinde belirtilmek şartıyla servis ücreti alınabiliyordu. İşletmeler bu boşluğu kullanarak fişin sonuna %10-15 gibi "Servis Bedeli" ekliyor ve bu parayı genellikle işletme geliri olarak kaydediyordu.

Yeni dönemde:

İşletme, sunduğu hizmet (garsoniye, ekmek, su vb.) için menü fiyatı dışında ayrı bir kalem oluşturamaz.

Kapıda yazsa bile "kuver" veya "masa açılış ücreti" talep edilemez.

Tüketici, menüde gördüğü fiyatın kuruşu kuruşuna aynısını ödeme hakkına sahip.

51. Madde Detayı: İşçinin "Yüzdesi" Saklı Kaldı

Yönetmelik değişikliğinde özellikle belirtilen 4857 sayılı İş Kanunu'nun 51. maddesi, "yüzde" usulüyle çalışan müesseseleri kapsıyor. Bu maddeye göre:

Eğer bir işletme (otel, lüks restoran vb.) öteden beri "yüzde" usulüyle çalışıyorsa ve bu parayı tamamen işçilerine dağıtıyorsa, bu uygulama devam edebilecek.

İşveren, müşteriden bu parayı "servis karşılığı" olarak alsa bile, tek bir kuruşuna dokunmadan çalışanlarına (komi, garson, aşçı) dağıttığını belgelemek zorunda.

Tüketici Ne Zaman İtiraz Etmeli?

Eğer gittiğiniz bir esnaf lokantası veya mahalle kafesinde, fişin sonunda "Hizmet Bedeli" veya "Kuver" yazıyorsa bu doğrudan bir yönetmelik ihlalidir.

İşte 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yer alan düzenleme

Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

