Boğazın ünlü yalısı icradan satışa çıkarıldı: İşte istenen fiyat

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan ünlü ve tarihi Kara Todori Yalısı icra yoluyla tekrar satışa çıkarıldı.

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nin yürüttüğü satışta, tarihi yalı için muhammen bedel 1 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi.

Bankanın alacaklarına karşılık satılıyor

Yalının, bir bankanın alacaklarına karşılık icra yoluyla satışa sunulduğu öğrenildi. Daha önce de satışa çıkarılan yalının kendine özel rıhtımı bulunuyor. Çırağan Sarayı'nın da mimarı olan Sarkis Balyan'ın 1871 yılında yaptığı yalının altın varaklı nişleri de var.

Yargıya taşınan anlaşmazlık yıllardır sürüyor

İstanbul Boğazı'nın sanatsal ve mimari açıdan en önemli yapıları arasında yer alan Kara Todori Yalısı'nın sahibi olarak cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Naciye Koçak görünüyordu. Aile üyeleri arasında yalı nedeniyle yargıya taşınan anlaşmazlık ise yıllardır devam ediyor.