2026-MEB-EKYS Başvuruları Başladı
2026-MEB-EKYS başvuruları 30 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav 15 Mart 2026'da yapılacak. Detaylar için tıklayın.
2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS), 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 30 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 30 Ocak 2026 saat 10.00'dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2026-MEB-EKYS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri önem taşımaktadır.
Başvuru Süreci ve Bilgilendirme
- Sınav Tarihi: 15 Mart 2026
- Başvuru Tarihleri: 30 Ocak-5 Şubat 2026
- Başvuru Yöntemleri:
- ÖSYM Başvuru Merkezleri
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Kılavuz ve Başvuru Belgeleri
- Başvuru Kılavuzu
- Aday Başvuru Formu
- Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu
- Başvuru Merkezleri
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Adayların, sınava başvurmadan önce 2026-MEB-EKYS Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemleri ve sınav süreciyle ilgili tüm detaylar kılavuzda açıklanmıştır.