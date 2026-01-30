2026-MEB-EKYS Başvuruları Başladı

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS), 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 30 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 30 Ocak 2026 saat 10.00'dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2026-MEB-EKYS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri önem taşımaktadır.

Sınav Tarihi: 15 Mart 2026

Başvuru Tarihleri: 30 Ocak-5 Şubat 2026

Başvuru Yöntemleri: ÖSYM Başvuru Merkezleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması



Adayların, sınava başvurmadan önce 2026-MEB-EKYS Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemleri ve sınav süreciyle ilgili tüm detaylar kılavuzda açıklanmıştır.