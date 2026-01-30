Türkiye'nin turizm gelirleri arttı

Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
2026-MEB-EKYS Başvuruları Başladı
2026-MEB-EKYS Başvuruları Başladı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin turizm gelirleri arttı

Türkiye'nin turizm geliri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artışla 65 milyar 230 milyon 749 bin dolara yükselirken, ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 63 milyon 917 bin 57 kişi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 10:31, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 10:32
Yazdır
Türkiye'nin turizm gelirleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının 4. çeyreğine ve geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artışla 65 milyar 230 milyon 749 bin dolara çıktı.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 64 milyar 448 milyon 303 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 782 milyon 446 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 18'ini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların sağladığı belirlendi.

Bu gelirin 46 milyar 252 milyon 178 bin dolarını kişisel harcamalar, 18 milyar 196 milyon 125 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 63 milyon 917 bin 57 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 17,5'ini 11 milyon 175 bin 394 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2025'te paket tur harcamalarının payı yüzde 28,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21,1 ve uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 4,5, yeme içme harcamaları yüzde 16,1 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 8,9 artış gösterdi.

Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,7 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 63,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldi.

Turizm gideri yüzde 24 arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 9 milyar 602 milyon 89 bin dolara yükseldi. Bunun 7 milyar 369 milyon 230 bin dolarını kişisel, 2 milyar 232 milyon 858 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 11 milyon 897 bin 355 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 807 dolar olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber