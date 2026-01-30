Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolara, ithalatı da yüzde 6,2 artarak 365 milyar 370 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 10:46, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 10:48
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle oluşturulan geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılı geneline ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 10,7 artışla 35 milyar 674 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 8 milyar 811 milyon dolardan 9 milyar 301 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Aralık 2024'te yüzde 72,7 iken geçen ay yüzde 73,9 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolara, ithalat yüzde 6,2 artışla 365 milyar 370 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 11,9 artarak 92 milyar 9 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024'te yüzde 76,1 iken geçen yıl yüzde 74,8'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 14,6 artarak 24 milyar 876 milyon dolar, ithalat da yüzde 17,9 yükselişle 27 milyar 614 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, Aralık 2025'te 2 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 16,3 artarak 52 milyar 490 milyon dolara yükseldi. Bu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,1 olarak belirlendi.

